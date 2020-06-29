中火2號機組於端午連假前夕無預警開機，引爆台中市民反彈。市議員陳文政建議市府，當年前市長林佳龍為了護航中央前瞻計畫，主動邀約立委連署；支持前瞻計畫的立委就不罵，反對前瞻計畫的立委就扣上「反對建設」的帽子；陳文政強調，民調顯示有超過70％的台中市民反對中火重啟機組，建議市府面對中火也應用一樣的方法，迫使台中市8位立委面對民意、施壓中央。

陳文政說，拿出選民於大肚山拍攝的照片，照片中可清晰看見中央山脈。他表示近半年內，只要天氣晴朗，幾乎都可以從台中西側的大肚山，看到東側的中央山脈。他強調這正是70％台中人反對中火重啟機組的原因，也是中火 2、3號機組停機半年後，空氣改善的鐵證。但現在中央政府因為夏季缺電，強硬重啟沒有地方政府「操作許可證」的中火2號機組，根本把台中的民意當放屁。

陳文政指出，雖然市府主張過去的「生煤管制自治條例」有效，並依照相關規地對中火裁處，但早在2018年，民進黨就已經透過立院的多數暴力修改「空污法」，剝奪地方政府日後控管燃煤量的權利。目前中央與地方在「依法行政」的攻防上，已經陷入了文字遊戲的泥淖。雖然大部分的議員支持透過釋憲解除爭端，但釋憲曠日費時，等待的過程中只能各說各話，同時眼睜睜看著中火老舊機組重啟運轉卻束手無策。

陳文政建議市府，應積極以政治手段介入。台中市有70％的民意基礎反對中火重啟，應仿效林佳龍當年護航中央前瞻計畫的手段發起立委連署，迫使台中8位立委應就中火議題，要求經濟部台電傾聽民意暫緩執行。若有不連署的立委，也應該讓全體市民知道，是誰放任中央知法玩法，是誰「不挺70％的台中人！」

陳文政同時要求市府，應儘速訂定新的污染管制自治條例，將空污、廢水、廢棄物等複合式條件列入；如果繼續陷在「生煤管制自治條例」的釋憲泥淖中，最後苦的只是市民。

陳文政強調，面對中火議題，地方政府僅是溫和的依法行政、訴諸法律，將無法立刻解決問題。面對多數暴力、知法玩法的中央執政黨，應用「立委連署」的政治手段直球對決，要求立委去監督中央，同時也讓民眾再一次檢視台中的立委是否適任。

(中時 )