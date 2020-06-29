大陸深圳連日來，持續針對網路安全向市民發出警訊與新規。深圳市消委會29日再度提醒廣大消費者稱，應保護好自己的QQ、微信帳號密碼，合規使用；尤其，租借QQ、微信帳號的行為隱藏嚴重安全風險，千萬不要嘗試。

深圳市消委會表示，自2019年加強對詐騙、黃賭毒等「網路非法產業」的打擊以來，已經收到大量消費者投訴反映QQ、微信帳號被封鎖、暫停，但自己對違規行為毫不知情的案件。今年以來，騰訊收到因租借微信帳號產生的帳號封號申訴量已逾1萬例。

深圳市消委會指出，隨著對QQ、微信帳號的安全管控持續加強，打擊力度持續加大，導致從事販賣、輔助註冊、解除封鎖等業務的「惡意號商」遭受重創；由於，號源空間被大大壓縮，難以存活，「惡意號商」從而打起了「租借」帳號的主意，他們的目標人群通常都是社會上的「有閒人」，如學生、自由職業者等，通過在網絡上發布「兼職」廣告，以每日幾十元（人民幣，下同）至幾百元不等的高額傭金吸引受害人主動將自己的帳號拱手相讓。

隨後，便利用租來的帳號實施欺詐、散播黃賭毒等不良訊息，致使受害人身分訊息遭到洩露和利用，個人或親朋好友資金受損，帳號封停；甚至，因此承擔法律責任。

對此，深圳市消委會提醒廣大用戶做到「四不」，包括不租、不借、不售、不信；首先，是網上看到類似的「租號」訊息要保持冷靜，並及時通過客戶端或聯繫騰訊客服旗下的「騰訊110 」小程序進行舉報；第二，是保護好自身各類帳號和密碼，不要外借或授權他人使用。

第三，是增強法律意識，知法、懂法、守法，自覺維護良好的網絡環境，不參與「養號售號」等違法違規行為；第四，是遇到好友網上借錢時，應電話聯繫確認清楚後再決定是否借錢給對方，不要馬上相信，避免造成經濟損失。

(旺報 )