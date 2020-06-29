《新京報》今日報導，北京新發地相關疫情被報告以來，首例確診的患者和先生在今日出院。據了解，這位已康復的確診者是民航機場巴士司機，曾於6月3日去過新發地牛羊肉大廳。

何先生是北京西城人，在6月3日曾到新發地市場牛羊肉大廳採買羊肉，2天後出現四肢無力的症狀，12日開始發燒，前往醫院就診後，確認為新型冠狀病毒核酸陽性，於6月13日以新型冠狀病毒肺炎，並立即轉入北京地壇醫院應急5區。

何先生入院後第2日就發燒達39.8℃，有咳嗽，無咳痰，醫院給予何先生退燒等對症支持治療，在16日體溫恢復正常，其餘臨床症狀、影像及化驗指標於接下來幾日內相繼好轉，並於6月21日、6月26日兩次核酸檢測均為陰性，達到出院標準。

昨天得知自己就要出院的消息後，何先生表示特別高興。回憶如何被感染的細節時，何先生說：「第一波疫情過後，放鬆了警惕。」上市場時，因為天氣熱會時不時地摘一下口罩透透氣兒，可能就是這些小動作，讓自己中標。

不過讓何先生慶幸自己愛人和孩子、80多歲的老媽都沒事。因為疫情，這些日子沒上班，單位同事也沒接觸過，因此他們也都沒被感染。

(中時 )