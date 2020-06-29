雄獅攜手星夢郵輪設計推出「郵輪跳島之旅」，可在海上欣賞花火表演。（圖／本報資料）

全球首艘復航郵輪在台灣！為推動多樣國旅行程，交通部長林佳龍2019年下半將國內「郵輪跳島旅遊」納入推動計畫，如今國內疫情趨緩，加上基隆市府鼓勵推動，雄獅旅遊攜手星夢郵輪躅公司規畫「探索夢號」國內跳島4天行程，預計8月2日起至9月2日每周日從基隆港出發，行經澎湖、金門或馬祖，共5航次，為全球第一艘解封復航的國際郵輪，並以海上假期為後疫情時代國旅市場提供新選擇。

搭郵輪跳島旅遊在國外行之有年，希臘與日本都有不同的郵輪搭載旅客逐島旅遊覽勝，2013年麗星郵輪亦曾搭載國人從本島登船赴澎湖旅遊。惟此次雄獅與星夢郵輪合作規畫的探索夢號郵輪跳島之旅，不僅是全球第一艘復航的國際郵輪，具有高度指標意義，同時也扮演著交通部積極推動以郵輪跳島行程，振興並擴大國旅市場的引路駝鈴角色。

雄獅旅遊以星夢郵輪規畫的國旅郵輪跳島行程，規劃為4天3夜，遊客從基隆登船，遊客可選擇澎湖跳島金門，或是澎湖跳島馬祖，解決了暑假旺季赴離島旅遊機票與客房難求的問題。遊客除可使用郵輪上各種設施，並可在海上欣賞海上花火節及漫威無人機表演。

值得一提的是，為讓更多國人認識基隆，雄獅為參加郵輪銚島旅遊團的旅客，規畫了登船前的基隆自由行旅遊體驗，提供基隆港接駁和碧砂漁港、中正公園、正濱漁港的交通。

為確保防疫無漏洞，並保障旅客健康安全，據了解，星夢郵輪「探索夢號」開航前將落實嚴格的衛教管理及消毒程序，並依照衛福部中央流行疫情指揮中心指導程序，進行一連串的防疫衛教作業。這些動作，包括1.船員於防疫旅館進行居家檢疫14日，之後並進行新冠肺炎PCR核酸檢驗、回船後再進行7日自主健康管理。2.全船經專業廠商進行消毒清潔、提升衛教及防疫等級，3.主管機關與公衛專家及學者登船檢核等措施。

「探索夢號」原本載客量3,630人，郵輪跳島之旅會進行旅客總量號管制，以50％為上限。同時所有艙房及船內空間均具備100％新鮮室外空氣循環系統，對外換氣、船內空氣不回流、不交叉；並加強全船每日消毒等級及頻率。此外，船上餐廳將取消自助取餐服務，採分時分區用餐，由工作人員安排座位或加裝座位隔板等。旅客上下船以紅外線量測旅客體溫，維持旅客的安全社交距離。

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