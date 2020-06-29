新冠肺炎疫情仍在，但各國陸續解封，前民進黨立委沈富雄今天建議政府，重新評估金額不大的「三倍券」振興計劃以及國境防疫措施，完全解除群聚行為的種種限制，回到去年疫前狀況。「重要國家顯然已經被迫決定與此病毒共存，我們豈能守身如玉，一意孤行」。

面對當下全球疫情，沈富雄質疑「台灣該怎麼辦？」他說，新冠肺炎雖全球每日確診人數達最高峰，但此起彼落，尤其是政治上的大區塊，如美國與歐盟，不能以單一單位視之，當今的Texas和Florida如露營的營火正旺，其餘各地仍餘燼未熄，甚至半夜劈啪之聲不絶於耳。

他以美國與歐盟的解封條件為準，台灣比他們乾淨100倍以上，「如果分母是零，則我們是冰清玉潔，遺世而獨立，完全無從比較」，但歷經清明、五一、媽祖遶境及端午四次民間大規模實驗，可以證明所謂「防疫新生活」、「防疫安全國旅」已經被老百姓置若罔聞，他曾經說過，防疫上半場人民聽陳時中，下半場則歹勢！陳時中要被人民牽著鼻子走了。

沈富雄認為，端午長假民間的「報復性」消費，證明百業蕭條不是人民沒有錢，而是有錢不敢花，因此，為今之計，政府應該明智而且勇敢地重新評估為時嫌遲，金額不大的「三倍券」振興計劃以及國境防疫措施。

在國內方面，他建議：

(1)完全解除各種群聚行為的種種限制，社交距離本就無法落實，戲院、餐廳、健身房…等的梅花座要求應完全取消，球場、宴會、藝文活動等大型集會不必再有人數限制。日常作息回到去年疫前狀況。

(2)「防疫五月天」不要戴口罩到處趴趴走，宣傳所謂「防疫安全國旅」，看他們出遊的模樣，遊興大打折扣。

(3)考慮取消600億的三倍券，杯水車薪何必用來錦上添花，只要官員以身作則，告訴人民日常作息一如往常即可。

(4)上項金額應全數用來搶救大量依賴外客的產業如航空、旅行社及免稅店，輔導轉業、補貼薪資、取消合約金等。

國境防疫方面，他建議以平等互惠條件與重要國家達成邊境解封協議，不能高高在上、瞧人不起，更不可以只挑乾淨的島國往來；旅客入境時快篩一次，戴口罩14天即可，不必隔離。

他說，重要國家顯然已經被迫決定與此病毒共存，我們豈能守身如玉，一意孤行，「要把上半場的成就擴大成資產而不是綁手綁腳的轉為負債」。

(中時 )