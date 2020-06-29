上週台灣發生日本女留學生返日後確診事件，台大公衛學者指出，該名學生在二月底來台期間維持無症狀的機率非常低但不無可能，雖然無症狀傳染力很低，但仍有傳播的疑慮，社區存在感染風險，此刻應該檢討為何女學生會感染，而不是還在質疑日本的檢驗能力，台大公院學院院長詹長權則認為，台灣做入境的普篩已經不可避免，他認為現在台灣的檢驗量能一天可達6000件，實際篩檢數僅兩三百件，已經有空間來做出入境、職場等普篩。

台大公衛今天舉辦抗COVID-19說明會，引述國際Science期刊發表新冠肺炎確診個案中有症狀佔38％、症狀前期佔46％、無症狀則僅佔10％。台大公衛副院長陳秀熙表示，大家容易將症狀前期患者與無症狀感染者混為一談，但兩者間其實有差別。

院長詹長權說明，不同於SARS等傳染病需在患者出現症狀後才具傳染力，新冠肺炎在發病約三天前即有感染他人的可能；患者一旦出現症狀後三至五天內病毒量達到高峰，傳染力也達到最高。

副院長陳秀熙說，以近期確診的日本女留學生為例，二月抵台至六月離台間四個月的時間，期間維持無症狀的機率非常低，但不無可能。

一般學者認為無症狀感染者因其未出現咳嗽、流鼻水等上呼吸道症狀，疾病傳播能力與有症狀者相比較低，但仍有傳染的疑慮。但症狀前期患者若遭誤認為無症狀感染者時，因出現症狀速度較晚，期間互動的接觸者的感染可能性將增加。但為何台灣沒有因為前期症狀感染者爆發社區感染，陳秀熙表示，是全民努力的結果，這些人後來出現症狀後就就醫，且檢疫期間沒有趴趴走。

陳秀熙進一步分析，台灣應對症狀前期個案與無症狀個案所採取的防疫措施，都是採居家檢疫，但若落實不夠徹底，也可出現部分非家戶、家戶接觸者的感染。根據疫情數據模型的統計分析估算，自3月19日至6月20日，台灣可能有22位、少許無症狀個案，但無症狀個案得高於150位，才有可能出現明顯的社區群聚個案。

陳秀熙強調，必須要知道不要認為台灣社區感染不存在，無症狀感染個案威脅還是有，要透過這名女留學生的案例來評估對於境外檢測的必要性，對防疫政策重新檢討，而不是一直在檢討日本的檢測問題，還是計較是否為台灣本土感染。

詹長權表示，入境的普篩已經不可避免，檢測量提高，才能讓國際對台灣有信心，他指出，目前疾管署稱一天檢驗量能可達到六千，但目前每天只做一、兩百件，顯然已經有空間來做社區型、或是職場型的檢驗，以掌握台灣真正的感染狀況。

(中時 )