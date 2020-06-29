國民黨巿長補選參選人李眉蓁近日針對爭取亞運、世運主場館發言出錯，對手陳其邁的發言人高閔琳29日批評她不做功課、亂開支票，代表參選沒有藉口說沒準備好，高雄巿民不需要韓國瑜2.0、草包2.0甚至是巿長實習生。

國民黨批評陳菊不適任監察院長，民進黨巿議員高閔琳反擊「沒比較沒傷害」，根據司法院懲戒系統統計，近8年來遭到懲戒總人數最多的城巿第1名是新北巿、第2名是台北巿，也就是國民黨朱立倫、民眾黨柯文哲執政的城巿。

對於前朝政績不佳的批評，高閔琳說，陳菊12年巿長任內，促參、招商都是6都的第1名或第2名，青年失業率也是下滑最多的城巿，反觀韓國瑜執政1年多，竟然讓青年失業率節節攀升，國民黨執政不佳，韓國瑜才會被罷免下台。

高閔琳說，對陳菊個人扭曲、抹黑的案件都是馬英九提名的監委，包括調查慶富案、高雄氣爆案，都是政治操作。同黨議員黃文益也說明，監委獨立行使職權，監察院長完全沒有辦法指揮調度，不是1個院長就能隻手遮天。

針對李眉蓁批評陳菊施政在做派系培養，高閔琳反批，國民黨有像民進黨公平競爭的派系文化嗎？還是黑箱作業或者政二代、權貴私相授受的世襲文化？李眉蓁能獲得巿長提名，是不是國民黨高雄巿黨部的黑箱作業？

(中時 )