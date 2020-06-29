立法院臨時會爭議不斷，除了監察院人事案外，國民參審制也被民間團體抗議。「陪審參審一併試行推動大聯盟」今天在立法院外抗議，召集人林永頌痛批民進黨不顧民意要強渡關山，不讓陪審制列入討論，因此他們將在立法院前靜坐，每天繞行立法院總統府，抗議民進黨罔顧民意。

民間司改團體主張陪審跟參審都應該一起試行，而不是司法院現在要推動的參審制，民進黨預計臨時會就要處理並通過參審制，引發民團不滿，今天聚集在立法院門口抗議，並打算從今天開始靜坐在立法院前。

林永頌指出，他們將在6月29日到7月22日臨時會期間，在門口靜坐抗議，並在中午12點與下午5點半繞行立法院與總統府，7月4日晚間六點半也將舉行「街頭模擬陪審法庭」。靜坐期間每天九點半還要開記者會，說明他們的主張，並指出參審制的不當，將來對司改產生不利影響。

民眾黨立委賴香伶批評民進黨一黨獨大的傲慢，在野黨都主張不要在臨時會處理重要的參審制草案，但是小黨的聲音他們都不接受，這樣的民主還叫進步嗎？

時代力量立委邱顯智也說，台灣的司法審判制度有很大問題，法官獨攬審判的系統獨步全球，依照現在這個版本的參審制，其實是「不想讓人民參與審判」的制度，民進黨的黨綱也是支持陪審制，呼籲民進黨團懸崖勒馬。

(中時 )