澳洲的新冠肺炎新增確診病例料將創下逾2個月來單日新高記錄，該國人口第二大的維多利亞省周一表示，已在考慮重新實施社交距離的限制措施。

雖然澳洲許多省份與地區尚未公告最新確診數字，但維多利亞省已公布在過去24小時內新增75起病例，足以讓全國單日確診數改寫4月11日來的新高紀錄。近來澳洲的感染數持續升高，使該國爆發第二波疫情的擔憂升高。澳洲過去曾有幾周的單日新增確診數一直保持在20例以下。

由於確診數激增，維多利亞省已經展開大規模篩檢，其衛生首長沙頓（Brett Sutton）在該省首府墨爾本的記者會上表示，維多利亞省正在考慮重新實施社交距離限制，他表示，該省必須盡一切所能扭轉這個局面。人口超過600萬的維多利亞省5月開始解除防疫封鎖措施，並承諾7月底前解除大部分管制。

由於封鎖措施對澳洲經濟造成重大衝擊，其失業率飆升至7.1%，創下19年新高，經濟也正走向30年來的首次衰退，澳洲總理莫里森一直呼籲各省持續鬆綁限制措施，並堅持澳州經濟不能一直處於停擺。

莫里森亦排除展延600億澳元薪資補貼計畫的可能性，該紓困方案原定於9月終止。澳洲獨立智庫Grattan Institute周一出具報告指出，澳洲政府需要再提出高達900億澳元的激勵方案，其中應包括展延薪資補貼措施。

(時報資訊)