為鼓勵中小型上市櫃公司實踐企業社會責任，台灣指數公司結合企業永續發展協會(BCSD Taiwan)、銳聯財智公司(Rayliant Global Advisor)三方，應用聯合國責任投資原則建議方法，納入在地化關心議題，建立評鑑模型，評鑑上市櫃中小型公司企業社會責任(CSR)表現，並應用多因子疊加模型，編製「台灣企業社會責任中小型指數」，今天起計算發布盤中即時指數，每5秒計算發布一次。指數權重前10大成分股為東元(1504)、光寶科(2301)、仁寶(2324)、英業達(2356)、微星(2377)、群光(2385)、中壽(2823)、緯創(3231)、大聯大(3702)、瑞儀(6176)。

「台灣企業社會責任中小型指數」採樣母體涵蓋台灣上市股票市值50大之後的上市股票及所有上櫃股票，篩選已上傳年度企業社會責任報告書至公開資訊觀測站、且具證交所或櫃買中心公司治理評鑑結果上市櫃公司；再運用BCSD Taiwan參採永續會計準則(SASB Standards)及其永續行業分類系統(SICS)所設計「企業社會責任評鑑」模型，並納入公司治理評鑑資訊，整合環境(E)、社會(S)及公司治理(G)面向並考量個別公司違規情節，產製「企業社會責任評鑑分數」，篩選出企業社會責任表現達到一定水準公司；再結合銳聯財智公司的多因子疊加模型以及評鑑模型永續風險調整係數(SRA Factor)，調整成分股權重，建構上市櫃公司推動企業社會責任工作表現優良，長期投資績效穩定的中小型股票投資組合。

台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，觀察「台灣企業社會責任中小型指數」指數總報酬為64.42％，年平均報酬為13.77％，優於同期間櫃買指數及上市中小股票及上櫃股票合成指數表現。

(時報資訊)