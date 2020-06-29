美國等地的新冠肺炎確診數持續激增，導致某些國家與地方政府重啟部分封鎖措施，投資人擔心燃油需求將再遭打擊，周一原油價格連續第2個交易日下跌。

目前布蘭特期油與美國期油價格均下跌近2%，分別報每桶40.23美元與37.76美元。

受惠於全球主要產油國將每日減供970萬桶的空前協議延長至7月，以及世界各地開始放寬封鎖措施帶動原油需求，本月布蘭特期油料將再度收高，為連續第3個月上漲。

惟根據最新統計報告，全球新冠肺炎確診病例已經突破1000萬，印度與巴西的疫情以每日新增逾1萬人確診的速度飆升。目前爆發新一波疫情的國家包括中國、紐西蘭與澳洲，已迫使當地政府再度實施部分限制措施。

美國上周五（26日）的新增確診病例達到45255人，再創單日新高紀錄，累計確診病例已經突破250萬人，德州、加州、佛州、內華達與亞利桑那州等地疫情尤為嚴重，德州與佛州已宣布再度關閉部分商業活動，亞利桑那州等地已暫停進一步的解封計畫。

(時報資訊)