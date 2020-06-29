美國疫情升溫致使美股在上周五全面下跌。亞洲主要股市在周一瀰漫新冠病毒傳播的氛圍，避險功能的美元指數上午上漲，以及油價滑落，壓垮樂觀派投資人。

周一日經225指數跟隨華爾街跌勢，低開292點，晨收跌297點或-1.32%，為22214點，午休後加劇跌勢，跌427點。日經

東證一部指數跌18.9點或-1.2%，為1558點。東京證交所33個分類皆出現下跌，鋼鐵、採礦和保險類，為表現最差的分類。

為因應新冠疫情捲土重來的趨勢，美國數個州宣布延後經濟重啟計畫，並開始實施商業限制，週五華爾街投資人情緒受到削弱。

追隨美國同業的走跌，三菱日聯金融集團跌2.27%，暫報422日圓，三井住友金融集團跌1.9%，暫報3015日圓。

軟銀跌1.6%，暫報5444日圓。軟銀實施清償債務計畫，周一上午宣布將回購公司債2000億日圓。

(時報資訊)