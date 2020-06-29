蝦皮購物今(29)日宣布，今、明兩天(29、30日)傍晚17:00於蝦皮超市加碼釋出中衛口罩，一次端出5種顏色；此外，7月1日蝦皮24h將隆重推出口罩接力賽，從凌晨0點開始攜手中衛、摩戴舒、淨新等口罩大廠接力開賣超過20萬片口罩。

蝦皮購物端午連假每天開賣中衛醫療口罩，天天創下秒殺一空的驚人成績，站上關鍵字搜尋也直接翻3倍！為了持續滿足消費者需求，今、明兩天傍晚17:00再於蝦皮超市加碼釋出中衛口罩，超有誠意的一次端出5種顏色，備齊了酷黑、軍綠、深丹寧、櫻花粉、薰衣紫在內的5個顏色，每盒售價300元，每人每日限購1盒。

此外，「蝦皮24h」於7月1日凌晨0點開跑口罩接力賽，除了每日皆會限量販售的淨新藍綠雙色口罩及限時釋出的中衛彩色口罩外，更加碼販售中衛兒童口罩、中衛酷黑3D立體口罩、摩戴舒醫用平面/鑽石立體口罩等商品，共計會釋出超過20萬片口罩，讓民眾一次買個過癮！

(中時電子報)