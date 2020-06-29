美國「佛洛伊德」事件引爆全美種族歧視議題，6月初美國總統川普（Donald Trump）在臉書的發言遭認定有煽動種族暴力的疑慮，但臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）卻未對此採取任何動作，引起內部員工以及外界強烈不滿；先前可口可樂（Coca-Cola）企業為了對「反種族歧視」表示支持，宣布暫停在臉書投放企業廣告，29日傳出其競爭對手百事可樂（Pepsi）也將跟進抵制臉書。

根據《福斯財經網》報導，川普在臉書上揚言要派國民軍鎮壓，寫下「當隨機搶劫開始時，掃射就開始了。」一語引爆眾怒，遭質疑煽動種族暴力，但臉書卻未有任何動作引發外界不滿，許多企業為促使臉書改變政策，對仇恨言論採取行動，紛紛力挺杯葛臉書廣告運動－「拒絕以仇恨換取獲利」（#Stop Hate For Profit）；在可口可樂宣布暫停在臉書投放廣告後，百事可樂也傳出將於7月起暫停在臉書投放企業廣告至少2個月。

據了解，百事可樂每年在營銷和廣告上的支出高達26億美元（約台幣774億元），且原本預計將編列更多的廣告預算投入到向來極被看好的社交媒體平台（如Facebook），但上述訊息尚未獲得百事可樂官方證實。

根據報導，許多企業主有鑑於新冠肺炎疫情影響，原本便已計劃削減成本，將宣傳平台的預算自臉書轉移，再逢「佛洛伊德」事件時，臉書並未對川普言論採取行動而進行抵制，粗估祖克柏金因此損失約7億美元的進帳（約台幣208億元）。

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(中時電子報)