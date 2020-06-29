交通部長林佳龍（左）與陳時中在沙雕前自拍。（許家寧攝）

陳時中、林佳龍同遊福隆國際沙雕季，行銷安心旅遊 。（許家寧攝）

陳時中說上次來福隆已經是50年前和高中同學出遊。（許家寧攝）

新冠肺炎疫情趨緩，交通部長林佳龍、衛福部長陳時中今天至福隆國際沙雕藝術季，共同摘下「防疫國家隊」沙雕口罩，宣告安心旅遊活動正式開跑，對於各國陸續解封但卻不包含台灣，陳時中認為，「政治因素大於疫情的考量。」

陳時中與林佳龍兩人一起從彩虹橋走到沙雕展區，並在「國家防疫隊」沙雕前揭下「陳時中沙雕」的口罩； 陳時中說，上次來福隆已經是50年前，發現台灣還有很多漂亮的地方，希望國人一起來把國內的景點走透透，「台灣沒走透透就到國外玩，會對不起自己。」

媒體詢問目前全球染疫人數超過千萬，日前1名日本女學生疑在台染疫，政府卻在這個時候揭口罩，推廣安心旅遊，會不會感到很衝突﹖陳時中說，「不會」，揭口罩是在海邊，是指在有社交距離的情況不用戴口罩，平常還是要勤洗手、戴口罩，保持社交距離。

陳時中表示，相信社區裡一定會有潛藏的個案，零星的感染源，這點他並沒有z否認，所以大家一定要繼續落實防疫新生活，強調台灣篩檢在世界上是相當精確的，相信一定控制的住，國人不必擔心，也呼籲大家在保護好自己的前提下出遊。

對於端午連假出遊人潮大爆發，林佳龍要大家「做聰明用路人」、「趨吉避凶」被罵爆，他也澄清為推銷高速公路1968 APP，也坦言一開始確實比較塞，希望大家掌握即時路況、多使用大眾運輸工具，後續也會檢討高承載管制時段與差別費率等分流措施。

林佳龍指出，福隆國際沙雕季從13年前就開始舉辦，也是交通部觀光局向世界推動觀光的重要意象，感謝福隆大飯店吳寶田董事長每年舉辦雕活動，配合今年為脊梁山脈旅遊年，大家可以多來東北角海邊、古道走走，不必都一窩蜂擠到花東地區。

(中時 )