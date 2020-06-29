英國皇家蘇格蘭莊園淪落爲遠足者大型露天厠所，周遭樹林糞便遍地，遭大駡「這些人骯髒無禮」。

據英國《太陽報》（The Sun）報導，英國皇家蘇格蘭巴摩拉城堡莊園因疫情措施遠足路線公共厠所關閉，導致皇家莊園周遭樹林變成糞便場。巴摩拉莊園官方Twitter賬號昨日（28日）推文批評不雅行爲，表示對這般景象非常失望。

Disappointed to see so many wipes discarded on the Estate today. Next to paths and monuments. Please remember there are no public toilets open for miles around at the moment. pic.twitter.com/QRXixXWZRL — balmoralcastle.com (@Balmoral_Castle) June 27, 2020

由於新冠肺炎疫情影響，皇家莊園周遭徒步路線公厠一律關閉。沒想到因此措施，樹林草地溪流裏出現大量人體排泄物，成了遠足者新的露天厠所。莊園管理人員被迫在皇家土地上撿別人丟棄的使用過的衛生紙，清理糞便。

莊園推文請求衆人改正不雅行爲，稱「如果您需要排尿，請至少遠離湖泊和溪流30米以外。如果您需要排便，請離建築物、步道、水流等越遠越好。排便完後請埋在土地裏。」

Whilst toilets are closed. If you need to pee, please do so at least 30 metres from lochs or streams. If you need to defecate, do so as far away as possible from buildings, paths, water courses and farm animals. Bury faeces in a shallow hole and replace the turf. pic.twitter.com/K4EfGGuAFf — balmoralcastle.com (@Balmoral_Castle) June 28, 2020

周圍當地居民也表示憤怒，罵這些人「骯髒無禮」。其他居民也表示難以置信，批評這些人對環境和他人不負責。

《太陽報》指出，倫敦白金漢宮沒有做出評論。

蘇格蘭巴摩拉城堡是英國女王最喜歡的避暑莊園，每年都會同皇室家屬一起前往。城堡原先是在1852年被維多利亞女王和阿爾伯特親王購買，隨後變成英國皇家住宅莊園。

(中時電子報)