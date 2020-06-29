英國皇家蘇格蘭莊園淪落爲遠足者大型露天厠所，周遭樹林糞便遍地，遭大駡「這些人骯髒無禮」。
據英國《太陽報》（The Sun）報導，英國皇家蘇格蘭巴摩拉城堡莊園因疫情措施遠足路線公共厠所關閉，導致皇家莊園周遭樹林變成糞便場。巴摩拉莊園官方Twitter賬號昨日（28日）推文批評不雅行爲，表示對這般景象非常失望。
由於新冠肺炎疫情影響，皇家莊園周遭徒步路線公厠一律關閉。沒想到因此措施，樹林草地溪流裏出現大量人體排泄物，成了遠足者新的露天厠所。莊園管理人員被迫在皇家土地上撿別人丟棄的使用過的衛生紙，清理糞便。
莊園推文請求衆人改正不雅行爲，稱「如果您需要排尿，請至少遠離湖泊和溪流30米以外。如果您需要排便，請離建築物、步道、水流等越遠越好。排便完後請埋在土地裏。」
周圍當地居民也表示憤怒，罵這些人「骯髒無禮」。其他居民也表示難以置信，批評這些人對環境和他人不負責。
《太陽報》指出，倫敦白金漢宮沒有做出評論。
蘇格蘭巴摩拉城堡是英國女王最喜歡的避暑莊園，每年都會同皇室家屬一起前往。城堡原先是在1852年被維多利亞女王和阿爾伯特親王購買，隨後變成英國皇家住宅莊園。
WEE ARE NOT AMUSED Queen’s Balmoral estate being used as outdoor toilet by ‘filthy’ hikers after public loos shut due to coronavirus
(中時電子報)
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