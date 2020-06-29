杜拜政府宣布自7月7日起解除邊境限制，開放國際旅客入境。阿聯酋航空今日表示，目前阿聯酋航空每周三班往返台北－杜拜的航班，供有需要的台灣旅客使用，入境杜拜的旅客須配合最新防疫措施，包括：須檢附醫療保險、填寫健康聲明書、入境3天內的新冠肺炎陰性檢驗報告等。

阿聯酋航空已於6月17日正式重啟台北－杜拜航線，以波音777-300ER機隊提供台灣旅客每周三、五、六往返杜拜的載客服務。旅客可在杜拜轉機前往阿聯酋航空全球在波灣地區、歐洲、美洲和亞太等40個航點，或是在7月7日後入境杜拜。

機上防疫措施不能少，在確保所有旅客及社區健康安全的情況下，阿聯酋航空提供阿拉伯聯合大公國公民、居民以及往來杜拜的商務及國際旅客往返杜拜的航班服務。

阿聯酋航空及集團主席兼執行長謝赫阿哈邁德親王（HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum）說，在滿足國際貨運服務需求的同時，阿聯酋航空截至目前為止已恢復提供40個航點往來杜拜的載客服務。我們持續與各國際組織緊密合作，配合杜拜最新解封政策，阿聯酋航空近期還會宣布更多復飛航點。

謝赫阿哈邁德親王強調，未來幾周將是全球航空業者的重大考驗，過去幾周阿聯酋航空已經觀察到全球旅客回流的趨勢，阿聯酋航空想對全球旅客說「我們已經準備好了！」

阿聯酋航空已在每道關卡設置全面的安全防護措施，以確保乘客、地勤人員和空服員的安全與健康，包括：發放免費衛生用品包，提供口罩、手套、乾洗手液和抗菌濕紙巾給所有乘客。

由於多數目的地仍未解除旅遊限制，阿聯酋提醒旅客，只能接受符合目的地國家之入境資格和標準的乘客登機；入境杜拜的國際旅客需持有可給付新冠肺炎相關診療費用的有效國際性醫療保險，國際旅客入境杜拜的相關規定請見杜拜最高危機及疾病管理委員會網站。

(中時 )