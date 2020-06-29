台股今開低殺低，盤中一度殺低至11500點，大跌約160點，使市場再度正視投資人是否面臨恐慌殺盤臨界點？業內人士指出，目前看起來，富邦VIX並未過度爆量，漲勢也相對有限，加上周一美股電子盤迄目前並未重挫，顯示法人、大股東與業內實戶等市場大戶，似趁機清洗一下在高檔持股信心不足浮額，後市不必過分悲觀。

富邦VIX係依美股標普指數的漲跌馬首是瞻，簡單的說，標普指數上漲，富邦VIX即下跌，反之亦然。今富邦VIX雖開高走高，但追價力道並未如想像中熱絡，迄午盤的成交量逾39萬張，與前波6/12的單日巨量逾110萬，及3/13的歷史天量115萬仍相去甚遠，顯示市場恐慌情緒並不嚴重。

迄午盤12：10，富邦VIX暫報上漲0.44元，為6.67元，漲幅7.06%，成交39萬3574張，以近兩周的平均日均量來看，投資人尚屬淡定看待美股新一波疫情之發展。畢竟在全球各主要先進國戮力研發新冠疫苗下，使市場對未來疫情的持續惡化空間，似愈趨淡定處之。

另外，周一美股電子盤，迄目前的跌勢緩和，道瓊期指現下暫報小挫25.5點，跌幅僅0.1%；而標普500、那斯達克100兩大期指，也分別暫報小挫0.05%、0.27%。令人側目者，係小型股2000期指，目前逆勢上漲，暫報揚升0.24%。

(工商 )