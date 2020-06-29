根據世界氣象組織（WMO）近日公布全世界最長紀錄的閃電，是2018年10月31日在巴西南部被觀測到，長達709公里。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）公開人工衛星GOES-16探測的紀錄，當時巴西南部發生的閃電不止「北上」，甚至包覆整個巴西國土，長達709公里的閃電，比2007年6月26日在美國奧克拉荷馬州觀測到的321公里長的閃電，足足超過2倍以上。

此外，世界氣象組織也公布時間最長的閃電，發生在2019年3月4日的阿根廷，長達16.73秒的放電，也比之前在法國普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸上空觀測到的7.74秒閃電，多了2倍以上。

世界氣象組織內負責報告極端氣候現象的發言人瑞德（Randall Cerveny）表示，這次公布的世界紀錄，都是單次閃電事件的不尋常紀錄，環境極端事件是對自然能力所做的實況測量，也是科學進步的證明。

此外，世界氣象組織也強調，更新的紀錄顯示閃電的範圍非常廣，為了保護自身安全，一定要嚴守「30-30規則」，也就是聽到2次以上的雷聲時，要在30秒內到室內避難，然後在聽到最後一次雷聲後的30分鐘再進行戶外活動，才是最安全的對策。

閃電過去也造成許多的災害，在1975年時，辛巴威發生大雷雨，結果躲雨的21人被閃電擊中而身亡，而1994年埃及也曾發生過閃電擊中石油儲存槽，點燃的石油隨著洪水沖進附近民宅，造成469人死亡的事件，也是閃電造成間接死亡最多人的紀錄。

來源：https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-certifies-megaflash-lightning-extremes

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(中時電子報)