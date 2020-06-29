台電董事長楊偉甫表示，「不能夠接受台中市政府不斷操作中火議題，把空汙的責任全部推給中火的作法」。（台電提供／盧金足台中傳真）

台中市府憂心，依台電公司的最新電源開發計畫，中火將在2025年還要新增11、12號機組。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

對台電董事長楊偉甫表示，「不能夠接受台中市政府不斷操作中火議題，把空汙的責任全部推給中火的作法」，台中市府29日強調，尊重台電人專業及辛勞，但楊曾說供電備轉容量率只要維持「熱機狀態6％」即可，現又稱備轉容量10％是無法在面臨各種突發狀況，前後矛盾，規避老舊燃煤機組除役規畫，令人遺憾。

楊偉甫今日公開表示，「如果台中市政府一定要入人於罪，才能善罷甘休，我願意承擔所有的責任，因為穩定供電，是台電的使命，保護員工免於恐懼，是我的責任」，他站出來，是不忍心同仁為了穩定供電忍辱負重，無法接受台中市政府移送任何一名台電員工，是法治的社會，希望社會都能看清楚真相，讓中火議題回歸法治與專業。

中火議題燒不停，對台電董座的發言，台中市府環保局表示，每1％尖峰備轉容量率相當於31.3萬瓩，質疑楊偉甫提及恐發生100至500萬瓩的用電量差異，相當3％至16％備轉容量率，對照目前的綠燈備轉容量率11％，及是台電長期宣稱供電穩定「一路綠燈」的說法，極不合理，而且危言聳聽。

環保局強調，台電不該迴避中部人的質疑，在6月24日台灣用電量達高峰，供電的備轉容量率還有11％，且連日的備轉容量都在10％以上，在全國用電量充分的情形下，為何還要違法重啟二號機？

法制局指出，大法官多次解釋「地方自治是憲法保障的權利」，《空氣汙染防制法》第二條開宗明義，主管機關在直轄市為直轄市政府，台中電廠就在台中市，倘有違法行為，本就是台中市政府依法執行。

過去中央謹守分際，尊重地方政府執法的權限，憲政史上從未發生環保署撤銷直轄市政府行政處分的例子。

法制局強調，《地方制度法》是特別法，優先於行政程序法的適用，環保署的撤銷處分違法無效，也不是台電主張合法就合法；相關法律爭議已進入司法程序，台電不等司法判決出爐，就逕自宣布合法而重啟，令人難以苟同。

市府指出，依據台電公司的最新電源開發計畫，中火將在2025年還要新增11、12號機組，這兩部天然氣的發電量相當4.7部目前燃煤機組的發電量，所有的發電重責大任就放在台中電廠，台中電廠將成為全世界最大的火力發電廠，因為中火完全沒有要將燃煤機組除役的規畫，市府深表遺憾。

(中時 )