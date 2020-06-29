醣聯(4168)日前參加美國生物製藥產業的重要展會「美國生物技術展會(BIO Digital)」線上會議，會中包括美國、日本及歐洲等數十家國際藥廠及生技公司對於醣聯自行開發的新藥GNX102及生物相似藥有興趣。醣聯表示，近日已與多家國際大廠完成保密協議簽署，後續將進行新藥跟生物相似藥授權及合作開發的協商洽談，可望加速開發期程。

醣聯表示，台灣在生技上擁有世界一流的研發技術，但在資金、市場規模以及資源上遠不如國際大藥廠，而新藥開發的歷程往往需要一段時間，在這過程中如果因為資金不足或是資源不夠，就很容易無法走完最後一哩路。因此，有了國際資金、資源的加持，搭配台灣一流的研發技術，就有機會加速完成開發。

醣聯正在開發中的產品主要有三項，第一是用於大腸癌、胃癌等13種癌症的抗癌抗體新藥GNX-102預計於第三季起於美、台啟動第一期臨床試驗；另外兩項是用於治療黃斑部病變的SEA以及骨質疏鬆的SPD。

除了全球癌症治療商機相當龐大外，黃斑部病變與骨質疏鬆症市場也相當可觀。根據市調公司GII統計，2016~2020年全球老年黃斑部病變市場以7.37%的年複合成長率擴大中。光是美國一年就有超過1100萬人罹患黃斑部病變，每年全球約有200億美元的商機。此外，GII研究報告中也提到，全球骨質疏鬆症治療藥市場2020～2025年，預估將以5.3％的年複合成長率推移。全球平均每3秒就有一位因罹患骨質疏鬆症而骨折的民眾，預估超過2億人受骨質疏鬆症所苦，市場規模超過70億美金。

(時報資訊)