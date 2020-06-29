全球經濟受到新冠肺炎疫情影響封城、停工，承受不住持續重創，不少國際陸續復工，但台大公衛學者指出，這兩週國際感染再生數R0值隨著解封一路飆升，顯示各國解封後又發生流行，台灣應引以為戒，建立職業風險防範指引，同時針對高風險行業的員工，如食品加工廠、八大行業、航空業，進行定期篩檢。

台大公衛學院金天舉行第21周抗新冠肺炎說明會，副院長陳秀熙表示，目前美國、中南美洲、非洲和南亞的病例再生數（R0值）仍在高於1的紅色危險區域，歐盟則是整體R0值下降，往1以下的綠色區域移動。

然而觀測全球新冠肺炎的R0值趨勢，雖從三月時的最高峰5.50一路下降，但近兩週開始上升，尤其這一周以來，從1.40飄升到1.46，顯示各國解封後又發生流行。

不過雖然不少原本大流行的國家解封後又有發生流行的趨勢，但有些地方僅是發生局部地區性的群聚，例如日、韓，都是限定在局部群聚。美國部分，則是區域的異質性很大，例如佛羅里達、喬治亞等州受到種族示威等事件影響，R0值也有些微上升。

此外，根據監測發現，包含澳洲、法國、巴西、德國等許多國家的肉品加工廠都發生局部的群聚感染，食品加工廠頓時成為全世界最危險的地方，陳秀熙推測，與食品工廠為密閉空間、溫度低且不容易維持社交距離有關。

陳秀熙建議，隨著各國開始復工，應該建立職業風險防範指引，依據職場接觸新冠肺炎風險訂出「低、中、高」的風險職業場所，並搭配個人的風險，例如是否為老年群或是患有慢性病等，給予衛教介入或是考慮停止工作的防疫措施。

而包含食品加工廠、八大行業、航空業等，難以維持社交距離或不斷進出高風險地區的行業，除了落實員工戴口罩等防護措施外，也應定期給予高風險篩檢。

(中時 )