國民黨團為阻擋監察院長陳菊提名案，從昨（28）日開始佔領立院主席台，今早約11時，民進黨團強行破門而入，不具名綠委透露，原本黨內針對在野黨的抗爭行動分為兩派因應模式，後來取得共識，觀察輿情後黨團下令死守立法院，並伺機奪回議場，他批評「國民黨為一人卡住個國家，正當性明顯不足。」

不具名的綠委指出，觀察社會大眾輿論，國民黨此次佔領行動未具足夠正當性，原本民進黨內對於抗爭行隊的因應方式分為兩派，一是死守立法院待命，伺機而動，另一派是希望維持論述戰場，部分立委上節目對此辯論，最終黨團下令，上午所有立委不准假，死守立法院。

「國民黨為了一人卡住整個國家，其他案子呢？」該綠委指出，臨時會提案包括前瞻預算、農田水利會法案、考監院及NCC人事案等，很明顯國民黨這次的抗爭行動全是為了陳菊而來，正當性明顯不足。

該綠委坦言，國民黨從昨天下午開號召群眾集結，執政黨一度感到擔憂，但觀察立法院外多數為仇綠、鐵藍份子，而非青年、知識份子及社會大眾，「那我們還不去讓院會正常運作，不是對不起人民嗎？」他表示，執政黨將加強對陳菊的說明及澄清，並讓院會持續運作。

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(中時電子報)