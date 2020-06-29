台南市永康區1名4歲女童雙腳遭葉姓繼父用熱水燙傷，台南地院法官以葉男有反覆家暴傷害之虞，且與被害女童為同一家庭，為切實保護兒童，29日裁定羈押但未禁見。

台南市永康區28日爆發4歲女童遭繼父凌虐案，女童雙腳遭警方與社工發現遭嚴重燙傷，卻拖了兩周病情未送大醫院就醫。葉男起初佯稱女童玩熱水受傷，在社工追問下，改口因管教問題，拿熱水要嚇唬女童，卻不慎潑傷女童。

女童親友獲知後大感不滿，將女童雙腳受傷照片傳到網路公審，引起網友撻伐責難，警方依照兒少福利與權益保障法將葉男移送台南地檢署。

台南地檢署檢察官28日晚間認小孩繼父犯罪嫌疑重大，有反覆實施傷害行為及勾串證人之虞，向法院聲請羈押，母親則因事證不足，訊後請回。

台南地院法官認為葉男故意對兒童犯罪，觸犯傷害罪與家暴防治法的嫌疑重大，且葉男過去就曾因管教問題，數次傷害女童，甚至鞭打或處罰半蹲，影響幼童身心發育。葉男與女童為同一家庭，生活上有關聯性，認為他有反覆實施同一家庭暴力傷害之虞，又未能克制自身情緒，為切實保護兒童，裁定羈押未禁見。

(中時 )