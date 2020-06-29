大聯盟本季差點打不成，最後以60場例行賽定案，球團荷包失血，球員大砍薪，唯有禁賽球員「賺到了」。比如洋基先發投手哲曼(Domingo German)家暴案還剩63場禁賽，但處罰只到本季為止，他「服刑」60場就可重獲自由。

太空人2017年作弊案宣判之後，前總教練辛屈(A.J. Hinch)、前總管魯諾(Jeff Luhnow)各自遭到禁賽1年，然而今年剩60場，他們的刑期也只有60場，明年就可回歸大聯盟。至於哲曼還是有虧到錢，因為禁賽期間沒有薪水，他等於例行賽零收入，但有機會打季後賽。

NBA名人堂中鋒賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)是忠實道奇球迷，他前陣子在廣播節目說：「我還是對2017年世界大賽(太空人vs道奇)非常不爽，講起來我就有氣，氣到想拿東西扔到窗外。道奇應該要拿冠軍的，不然也該是洋基摘冠(美聯決賽輸太空人)，被作弊打敗非常令人火大。」

球迷在網路推文表示：「太空人正在偷笑，他們打者只要挨砸60場，而且現場沒有觀眾可以噓他們。」幾乎所有處罰都減輕到60場，太空人只付出微小代價就偷走了道奇的世界大賽冠軍。

(中時電子報)