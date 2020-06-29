高鐵青埔站新光影城複合式商場即將7月登場、IKEA旗艦店亦將陸續進場，讓南桃園、中壢區週邊商圈蔚為話題，在地經營已有19年的中壢大江購物中心為迎來商圈共榮帶來新客人潮，早已超前佈署積極引進「時時香」餐廳、韓式料理「高麗園」新概念店等迎客。

大江購物中心副總何旭魁指出，除了桃園獨家餐廳引進掀話題，還有聯名卡友12%餐飲回饋優惠，估計可望在暑假這一檔帶動兩位數業績成長。

何旭魁表示，自2015年華泰outlet開幕首月，即吸引大批外地人潮，當年大江業績每週均有6至7%成長，交易成交筆數也有12.5%的成長，此次新光影城進駐更有助於活絡南桃園買氣。加上政府振興「三倍券」將發放，暑假期間業績可望成長二位數。

今年百貨零售業在疫情衝擊下，上半年消費力不足，隨著5月疫情趨緩，大江6月每日業績均有雙位數成長，報復性消費升溫，「三倍券」與新商場進駐無疑為暑假檔期添新柴火；目前大江購物中心集結台、港、日、星、泰、義等異國料理達52家餐飲，此次迎新人潮所引進的新餐廳包括兩班家餐飲連鎖集團旗下的「高麗園銅板烤肉」、瓦城集團「時時香RICE BAR」與「杏桃鬆餅屋(uzna omom)」等。

此外，針對新光影城以複合式影城呈現結合餐飲與影城，為強化大江會員黏著度，特別推出聯名卡友在餐廳消費滿千即可獲得120元電子現金券，每卡每月最高可得480元，回饋率達12%，堪稱全桃百貨零售最優惠。聯名卡友於館內購物九折起，持消費發票單筆滿999元，還可享SBC星橋國際影城購票20％回饋，加上全年停車場免費優惠，成為制霸南桃園最大優勢！

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