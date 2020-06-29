緊鄰高雄加工出口區的宜昇公司，29日進行苯儲槽移槽作業過程中，疑似液位滿槽，導致苯溢出，造成傷亡，高雄勞工局29日表示，肇災現場依據勞動檢查法規定，勒令停工，高雄環保局則依空氣污染防制法開罰，最高500萬元。

事發之後，高雄代理市長楊明州指示，儘速在現場進行環境空氣品質監測，降低現場污染物濃度。

高雄環保局表示，該局連續4次接獲通報，前鎮區擴建路與建基路一帶，明顯疑似強力膠化學異味，經過前往查察後，發現異味來自宜昇公司，據了解，該廠進行苯儲槽移槽作業，過程中疑似液位滿槽，苯由槽頂滴漏溢出，造成異味逸散，溢出的化學品都收集在廠內防溢堤，廠商與消防及相關單位，立即進行應變處理。

環保局指出，此次事故因洩漏產生異味，散佈於空氣中，造成污染，環保局依空氣污染防制法第32條第1項第4款，裁處新台幣10萬至500萬元罰鍰。

另外，由於苯為毒性及關注化學管理法列管毒化物，宜昇公司未依毒性及關注化學物質管理法第41條第1項，在30分鐘內通報主管機關，依同法第55條第1項第6款，裁處新台幣100萬元以上、500萬元以下罰鍰。

高雄勞工局則表示，肇災現場依據勞動檢查法規定，勒令停工，現場設施缺失部分，將依職業安全衛生法規定裁處。

(工商 )