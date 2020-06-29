巴鈺29日擔任「飯店惜食風環保躍上桌」宣導大使，談到以前自己點菜太超過的經驗，「來我發現那是心裡的空虛感，好像用眼睛看到很多就覺得飽，但其實根本沒有肚子吃那麼多，就像衝動消費一樣，想要跟需要中間有落差」。她與TizzyBac鼓手林前源育有4歲兒，兩夫妻正努力拚生第二胎，她笑說：「因為很努力，最近都沒有力氣走路，我們火力全開，沒有偏方，盡量讓自己放鬆。」

巴鈺坦言每次到生理期，自己都會有開獎的感覺，「我生理期來會默默掉2滴淚，因為心裡面總覺得就是這一次了。」她認為自己身體好，加上沒有懷孕3個月不能公開的禁忌，根據第一胎經驗，她工作到8個月才停工待產，如果第二胎也這麼健康，她應該會工作到生產的那一刻。

圓山大飯店楊守毅總經理（左起）、環保署張子敬署長和巴鈺一起宣導惜食。（環保署提供）

兒子最近有表達想要弟弟，巴鈺夫妻則想要女孩，但她說：「其實第一個是要先有，第二個孩子健康就好。」她提及哥哥迎來第三胎，兒子看到別人家手足相處，開始有迎接新生兒的概念，「在辦我媽媽的後事時，發現我跟哥哥互相支持的感受，那是配偶無法給予的，我跟哥哥一起長大有共同經歷，將來我跟老公都走了，必須讓兒子在這世界上也有人支持、理解他」。

(中時 )