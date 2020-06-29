天氣一熱，就會想吃冰涼的食物或飲料，想讓身體降溫，但有些人在吃冰後反而會引發頭痛，在英語國家稱為「Ice-creamheadache」或「brain freeze」，就是腦袋被「凍結」的意思，因為在很快的時間內吃很冰的東西，結果頭部受到寒冷的刺激而引發頭痛。

目前有2個說法，其中一個是在食用或飲用較冷的食物時，刺激到三叉神經，然後就會像腦部傳遞冷的信號；另一個說法則是喉嚨或嘴巴因為急速降溫，太強的刺激讓身體產生反應，為了維持體溫，血管擴張而產生頭痛。但這種頭痛發生的時間很短，而且只要改變飲食方式，慢慢吃或搭配溫水飲字，就會緩和。

但今年夏天還有一種要注意的頭痛，就是為了要防範新冠肺炎而戴口罩而引發的頭痛。因為在大熱天戴著口罩走路，口罩內側的溫度會急速上升，而感到很悶、而且呼吸到的空氣又包含二氧化碳，再加上戴口罩的行為，也讓太陽穴附近增加壓力。

改善的方法，其中之一就是只能在四周圍的人群較少，或與他人能保持社交距離的狀態時，將口罩拿下，呼吸新鮮空氣，之二則是要適量的補充水分，最後則是調整口罩的帶子，儘量不要太緊而造成臉部負擔。如果不舒服的時間拉長，一定要趕快就醫，及早治療。

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(中時電子報)