台中、彰化、南投的民代到中火前表達對重啟2號機的抗議，並組成「中彰投連線」，盼發聲捍衛民眾健康。(林欣儀攝)

反對台電重啟台中火力發電廠2號機，繼台中市議員28日起到中火外靜坐抗議，彰化、南投縣民代29日也跟進聲援，更在中火外組成「中彰投連線」，齊聲呼籲台電立即關閉違法重啟的2號機組，一同捍衛民眾健康。

彰化縣議員曹嘉豪、張錦昆、黃俊源今天上午到中火外響應抗議行動，曹嘉豪說，台中火力電廠一溪之隔就是彰化，彰化縣北有中火、南有六輕，可說遭受兩大空汙巨獸夾擊，今天站出來聲援台中市議員，就是希望捍衛民眾生命安全。

南投縣議員張嘉哲也痛批，過去南投的好空氣現在已不見，中火近3年來每年減煤100萬噸，南投縣空品也好轉，中火是南投空氣的最大殺手，呼籲台電拿出良心與專業，不要罔顧民眾健康。

台中市議員黃健豪、羅廷瑋28日下午開始就到中火外靜坐抗議，到今天已經超過18小時，黃健豪說，天氣炎熱，他已經出現頭暈情況，但為了捍衛中部民眾的權益與健康，一定要撐下去；中火是前台中市長林佳龍認證的中部最大汙染源，影響所及涵蓋整個中部，目前各地民代與民眾紛紛加入抗議行動，盼台電真正聽到民意。

羅廷瑋則說，昨晚在中火紮營過夜，半夜還有黑衣人開著名車來錄影，但大家不會退卻；中彰投民代現場成立「中彰投連線」，更給他許多鼓勵，盼大家不分黨派響應，重視此問題。

(中時 )