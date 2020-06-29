忙碌的生活中有可愛的毛孩陪伴，可以適當的讓人舒緩壓力，達到調劑身心的作用。而前美國重量級拳王泰森（Mike Tyson）所飼養的寵物卻是令人看到便感畏懼的老虎，而他也曾因寵物虎誤傷鄰居賠給對方25萬美元（約747萬台幣）。

根據《Insider》報導，將滿54歲的泰森在1992入獄服刑期間，和一位前去探望他的朋友談到飼養寵物的話題。出獄後友人便為他購入了2隻小老虎。泰森和寵物老虎感情非常好，不論吃飯睡覺都在一起，直到某日有鄰居闖入他家，遭到老虎攻擊，才讓他改變了自己對寵物虎的想法。

泰森表示，當時有一位女鄰居闖入他家，想和其中一隻重達550磅（約250公斤）名叫肯尼亞的寵物虎一起玩耍，卻遭到攻擊，事後更因此對他提起訴訟。雖然事後查證是該鄰居擅自闖入他家而未獲起訴，但他仍賠償對方25萬美元，「因為那時我有很多錢，她手臂又被傷很慘，所以就花錢消災囉。」

但因為這件事也讓泰森明白一件事，「你不可能100％地馴化這些大貓。即便牠們無意傷害你，但因為牠們的力氣實在太大，牠們很可能在跟你玩的過程中便不小心讓你受到致命的傷害。」

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(中時電子報)