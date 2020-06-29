資深媒體人兼名嘴蔡玉真，平時多上政論節目分析時事，這回上節目，卻難得分享了情路上的傷痛，蔡玉真透露曾有一段感情論及婚嫁卻帶給她極大創傷，蔡玉真抓包未婚夫偷腥有小三，事隔多時後，她才得知當時小三還被搞大肚子，讓她氣得毀掉男方的車。

蔡玉真作客《單身行不行》節目，談到情傷史，表示自己在1993年曾有過婚約，跟在唱片業界工作的男友論及婚嫁並已訂婚，而在結婚前，某天蔡玉真在未婚夫的車上發現情書，驚覺事態不對勁，她循著線索殺到了小三家，果真找到未婚夫，進行了談判，然遺憾以破局作收，她毅然悔婚，2人分了產，蔡玉真坦言事情過去13年，直到2006年她還沒辦法忘卻創傷，直言「這個痛是很痛的」。

事情過去後，某次她參加朋友的婚禮，跟昔日未婚夫重逢，聽到他在聊生子話題，蔡玉珍當場怒急攻心，氣到跑去毀對方的車，雖擔心教壞小孩，但蔡玉珍仍分享當時的手法「把一包鹽放在某個地方，引擎就完全報廢」，而毀車之後，男方非但沒找她算帳，反倒打電話給蔡玉真，跟她道歉。

(中時電子報)