3名外籍模特兒搖晃娃娃機台，竊走3隻布偶。（翻攝自臉書「我是永和人」）

3名外籍模特兒竊走的3隻布偶。（警方提供）

經模特兒經紀公司仲介來台拍攝平面廣告的2名巴西籍22歲男子、1名烏克蘭籍17歲女子，昨（28）日凌晨4時許，在新北市永和區竹林路涉嫌竊取選物販賣機台內3隻布偶，轄區永和警分局今通知3人到案，3人聲稱投了600元夾不到半隻，心有不甘才動手行竊。

遭竊的娃娃機台主昨天中午發現機台內3隻大型布偶遭竊，損失約1750元，調閱監視器發現係遭3名外籍人士動手搖晃機台，再徒手伸入機台竊走3隻布偶，遂將影像PO上臉書「我是永和人」並向警方報案。

轄區中正橋派出所根據監視器畫面，認出3名外籍人士應是模特兒經紀公司安排住在附近宿舍的模特兒，於是立即前往查訪，經指認後確認3人身分，通知3人今天上午到案說明。

3名外籍人士今交還3隻布偶，透過通譯向警方表示，當時花費了600元新台幣夾娃娃，不甘心1隻都夾不到，才動手直接拿。

警方表示，因業者提供的監視器畫面僅有行竊部分，竊嫌是否真有投幣，還要向業者調閱監視器確認。偵訊後，全案將依竊盜罪嫌函請新北地檢署偵辦。

(中時 )