市長盧秀燕說，警察局長楊源明當天就通報，全案正由警方積極偵辦中。（陳世宗攝）

台中市議員陳世凱今天質詢說，台中市台灣大道於24日凌晨4點左右，發生駕車掃射事件，有多名路過民眾聽到20幾槍的槍聲，疑似連續掃射的聲響！事件後隔天卻沒有任何消息？彷彿恐怖槍擊治安事件蒸發一般，台中再度重回「慶記」之都！市長盧秀燕說，警察局長楊源明當天就通報，全案正由警方積極偵辦中。

警方表示，24日凌晨4時許，民眾報案於台灣大道馬路上，夜深人靜時，並傳出疑似槍響聲，六分局獲報立即派員到場查處，現場無人員受傷及財損，警方立即由偵查隊及何安派出所成立專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，目前已掌握涉案車輛及犯嫌身分，並已查獲犯嫌2人到案，持續偵辦追緝共犯到案。

陳世凱說，台中市開槍的機率很高，員警跨區到彰化被開槍！端午節前在市府隔壁凌晨開了1、20槍！已經通報到警政署、行政院，連行政院長都知道，台中市發生槍擊案件，全市府都應該要知道，連我兒子才4歲都說台中市有好多警察及警車！

陳世凱指出，副市長、新聞局長都不知情，警察同仁都非常的辛苦，發生重大槍擊事件在市府隔壁開20幾槍，竟然市府都不知道；如何處理台中市的治安問題，不要粉飾太平！

副市長黃國榮說，他今天早上才接獲報告。市長盧秀燕指出，台中市警察局長楊源明當天就通報，她非常重視台中市的治安問題。

警方表示，本案已掌握犯嫌身分持續偵辦，且案發當下已立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，因案情需要，將俟全部犯嫌到案後，經檢察官同意再向社會大眾說明。

警方強調，遇有糾紛應循正當途徑解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，統計自109年1月至6月28日止，台中市槍擊案發生數為六都第2低，警方誓言將不法分子繩之以法，持續維護市民安心的生活環境。

(中時 )