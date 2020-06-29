巫建和、于晴演出〈戀戀真言〉2020青春無憾版MV。（相信音樂提供）

巫建和、于晴演出〈戀戀真言〉2020青春無憾版MV。（相信音樂提供）

巫建和、于晴演出〈戀戀真言〉2020青春無憾版MV。（相信音樂提供）

巫建和、于晴演出〈戀戀真言〉2020青春無憾版MV。（相信音樂提供）

蘇慧倫今年出道30週年，除了發行精選大作《生命之花》，也重新拍攝〈戀戀真言〉MV，請來金鐘視帝巫建和以及新生代演員于晴共同演出，兩人繼電影《共犯》後再次合作，上回在電影演出兄妹，這次兩人則飾演情侶，同場飆戲。巫建和飾演默默守候在無法忘記前男友的女孩身旁，在女孩終於揮別過去，也明白自己對男孩的心意，幫男孩戴上耳機，透過〈戀戀真言〉傳達愛意。

兩人將愛情裡的無悔、執著、釋然詮釋地淋漓盡致，巫建和表示，和MV團隊合作非常愉快，在拍攝中從導演和團隊身上學到非常多東西，也遇到很久不見的朋友于晴，能在這次的歌曲〈戀戀真言〉再遇到非常開心，27歲的他，生命中也有首蘇慧倫，他說：「聽過〈追得過一切〉，去KTV都會唱，所以聽到精選輯的企劃很開心，許多回憶湧現，知道自己能參與其中非常興奮。」

蘇慧倫《生命之花》精選大作將於6月29日到7月19日預購，8月28日發行。憑專輯預購憑證，即可參加蘇慧倫限定見面會，詳情將於近期公布。

(中時 )