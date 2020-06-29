一連三日的大陸全國人大常委會29日在北京召開第二日會議，審議包括港版國安法等多項草案。據港媒報導，有消息稱，在港版國安法的二審稿中，未有提及法律有追溯力，應該是「既往不咎」。陸官媒同日公布，相關草案建議表決稿已提交全國人大常委會會議審議。

新華社29日報導指，全國人大憲法和法律委員會主任委員李飛在會上提出，關於港版國安法的草案修改意見匯報，根據常委會會議的審議意見，提出草案建議表決稿。會上強調，將草案建議表決稿提交常委會會議審議。

有消息稱，有關4類犯罪行為的定義和相關罰則，有提到涉及分裂和顛覆國家政權罪行，懲罰比早前提出的刑期要高，並參考國際標準。有人大代表指，會議上有討論最高刑罰可判處終身監禁等問題，列席代表均有發表意見，但不願透露有關詳情。

大陸全國人大常委會明日（30日）閉幕，建制圈子盛傳，「港版國安法」將於周二（30日）上午表決通過，草案內容隨即正式發布，包括至今未曝光的四項罪行具體定義和罰則等。港府亦會宣布，於7月1日零時零分刊憲，法例即時於香港正式生效和實施。

(中時 )