新北市這兩年招商成績數字不錯，但新北市失業率不降反增，工廠輔導成效更是差，還有6000多家未登記工廠沒有處理，恐影響上萬家庭生計。新北市長侯友宜指出，今年受新冠病毒衝擊，但「疫情歸疫情，經濟歸經濟」，今年1500億元的招商目標不成問題，也會全力協助未登工廠，並解決失業問題。

新北市議員羅文崇指出，新北市去年招商成績號稱落實投資1125億，可創造約27000個就業機會，但新北市的失業人口去年不降反升，失業率也較全國平均高。

另外陳世榮也說，新北市目前臨時工廠登記604家、既有未登記工廠有6000家，依新修工廠管理輔導法規定，必須在10年內完成改善計畫，但目前新北市給予這些業者的協助實在有限，除未登記工廠輔導服務團執行成效不佳，相關的法令配套亦不完備，希望市府盡速協助業者，避免業者被迫停業關廠，影響數萬家庭生計。

侯友宜指出，去年招商高達1125億元，超過原先1000億元的招商目標。今年擴大招商規模，再訂目標1500億元，雖然遇到新冠肺炎疫情，但市府會全力拚經濟，不會調整目標，截至目前為止，已達到1016億，也創造4萬1000個工作機會。

侯友宜說，今年受到疫情影響，的確影響應屆畢業生就業，除配合中央「青年就業獎勵計畫」，市府也推動相關協助方案，應屆畢業生若兩個月內無法就業，可領尋職津貼最高1萬5千元，也可選擇職業訓練費用補助最高2萬元，全力輔導青年就業。

(中時 )