這次NBA打算在球衣背後改印平權運動口號的幕後推手之一，就是身兼NBA球員工會主席與雷霆主控的保羅，他在29日接受《ESPN》記者史皮爾斯訪問表示，這只是NBA球員利用他們平台當作社會改革計畫之一，「要給大家表達機會！」

「我們只是想要繼續闡明我們聯盟的人，每天都在討論不同的社會平權問題，」保羅表示，「或許外界的人們會說，我們待在奧蘭多進行NBA復賽，每個人都有可能忘記爭取社會正義，但我相信只要有了這些球衣，它就不可能消失。」

保羅同時透露，他已經跟很多NBA球員討論過，關於在球衣背部印上社會正義字眼的想法，其中也包含一些白人球員，雖然球員絕對不會被強迫穿上這些球衣，起碼這個球衣印上社會正義字眼的做法，已經得到大部分球員的認同。

「和我交流過的球員都非常興奮，我會對此感到如此興奮與激情的原因是，它給了那些無法發聲的人，一個很難得的發聲機會，這也給了那些球員一個展示他們所熱愛事物的機會，」保羅說，「否則他們可能根本沒有機會表達自己意見。」

(中時 )