詹子晴（丫頭）近日公開恐怖暴肥照，只見她腰上三層肉掉出褲頭外，肉肉手臂加上粗壯大腿，和現在模樣相差甚大，她得意表示：「不要懷疑，這真的是我！現在到了32歲代謝變差，再加上創業開手搖飲、酒吧餐廳，常常要試菜到凌晨2、3點，不知不覺飆到人生巔峰54.5KG。」她坦言近期靠著「三階段甩油法」打擊卡路里，終於成功減重。

之前不敢嘗試兩截式泳裝，丫頭現在可以自信穿上身，還突破尺度露出性感S型腰身與白嫩大長腿，「現在我老公時不時會稱讚我比黑澀會時期漂亮，甚至還偷偷跟著我一起調整飲食甩油，而且自從找對方法成功甩油後，我的衣服全部從Ｍ號變成XS號，就算生日連吃14個蛋糕都不怕反彈，超幸福」。為了一生一次的婚紗照，她誓言要回到18歲的身材，曾試過無數甩肉方式的她，這次選擇搭配代謝輔助食品調整飲食，3個月成功達標，老公也跟著減去5公斤。

丫頭婚前腰上三層肉掉出褲頭外。（美体專科提供）

談到過去慘痛的暴肥時期，丫頭表示：「其實我家有易肉基因，我們家族的人都是肉的，剛出道時我很纖細是因為進演藝圈壓力太大，後來習慣工作環境後，每天都開心吃喝，結果整個人肉到像吹氣膨脹發福，不只時常被造型師提醒手臂太粗，甚至還被人誤認是不是懷孕了，真的很糗」。後來為能漂亮自信穿上婚紗，她試過各種偏方都失敗，「之前試過用保鮮膜包手指，聽說包手指會變瘦，結果根本完全沒用」。她更自爆自己是超級澱粉控，除漢堡、麵包跟炸雞外，最愛吃的就是白飯。

(中時 )