13：08花蓮近海規模4.7地震 最大震度花蓮、彰化3級 13:192020/06/29 中時電子報 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 13：08花蓮近海規模4.7地震 最大震度花蓮、彰化3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣地區今天下午13:08發生規模4.7的地震，震央在花蓮縣近海，地震深度深度43km，各地最大震度：花3彰3投2宜2中2雲2東1桃1竹1苗1嘉1北1。 (中時電子報) #地震 #花蓮 也許您會感興趣 推薦閱讀 外資連13買T50反1 持股破280萬張 04:102020/06/25 證券．權證 美加州中部規模5.8地震！深度2.9公里 03:172020/06/25 國際 中市府13案開罰1億500萬元 台電已繳清 09:342020/06/25 政治 陸新增19例確診 北京再添13本土病例 10:502020/06/25 兩岸 台積砸880億研發 創紀錄 04:102020/06/26 財經要聞 走讀新竹縣 13鄉鎮圖書館串聯 11:282020/06/26 寶島 陸新冠肺炎25日新增確診13例 北京占11例 12:072020/06/26 兩岸 高雄連2震！07：27發生規模4.8地震 最大震度3級 07:402020/06/27 生活 雷雨彈又來炸了！13縣市大雨特報 15:062020/06/27 生活 最難就業季 874萬畢業生搶灘 04:102020/06/29 產業財經 生活熱門新聞 吃粽子千萬不要配這種水果！醫：超傷胃更難消化 - 生活 報復性出遊有多可怕 好市多這一幕讓千人傻了：難怪全家敢... - 生活 下午電費貴10倍！最好晚上洗衣？台電答案驚人 - 生活 最漏財錢包竟是這款！專家：這習慣恐多花20趴 - 生活 因為一件事！美女醫節目驚爆：陳時中在醫界評價非常低 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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