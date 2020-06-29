國民黨立法院黨團昨闖入議場杯葛監察院長陳菊人事案，總統府昨提出4點回應，批評國民黨立委把台灣的民主當人質，囚禁了台灣的進步與發展。呼籲國民黨團回歸法定程序，為台灣共同努力。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，蔡挺陳菊不意外，但總統府提憲法，讓他有點驚訝！他最後表示「暫不提名監委，直接推修憲」，幫人民省錢又皆大歡喜，不好嗎？

國民黨立委週日傍晚無預警攻占了立院議場，理由是「反對陳菊被提名為監察院長」。總統府對此提出四點回應，強調蔡總統依照憲法提名監委，在修憲之前，都有其必要。國民黨立委強占立院，是把台灣民主當成人質。

黃暐瀚在臉書指出，他早上用視訊連線人在場內的國民黨主席江啟臣、立委蔣萬安、立委洪孟楷、立委賴士葆等四人。國民黨立委的主張很簡單，就是「蔡總統可以提名陳菊當總統府秘書長，甚至行政院長，那都是蔡總統的人事權，國民黨會監督，但沒什麼好反對。但，監察院長不同，監委必須超出黨派，任職高雄市府12年，卻被監院調查了58件案子，陳菊沒資格當監察院長」。

黃暐瀚表示，對於蔡挺陳菊不意外，但總統府提憲法，讓他有點驚訝！他說「憲法增修條文第七條」寫的清楚，「監察委員須超出黨派以外」。身為蔡總統的大姐大、民進黨的大姐大、新潮流的大姐大，陳菊是不是「人權鬥士」見仁見智，但肯定不可能「超出黨派」，陳菊就等於民進黨，等於新潮流，還怎麼超出黨派？這是國民黨立委反對的理由。

最後再補一句，在修憲之前，都應該依憲，黃說這點他同意。但蔡是不是有點選擇性地「依從」？此刻中華民國的憲法，是「一中」憲法，我們這邊叫「自由地區」，對岸是「大陸地區」，所謂一中兩區。這個「憲法內容」，蔡總統好像就沒在遵從？儘管當年信誓旦旦，說要「廢除考監院」，現在依舊提好提滿，把自己的理想，都給忘記了。

黃暐瀚說「暫不提名監委，直接推修憲」，幫人民省錢又皆大歡喜，不好嗎？

(中時電子報)