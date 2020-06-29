市長盧秀燕強調，她自己非常重視台中的治安。(陳世宗攝)

針對台中市犯罪事件頻傳，市府治安表現不佳，市議員林德宇29日在議會總質詢中痛批，盧市府上任至今應召開9次治安會報，市長本人只主持了其中3次，盧秀燕的市政重心沒有「治安」，她根本不在乎台中市的治安！市長盧秀燕強調，自己非常重視治安。

林德宇表示，根據「台中市政府治安會報設置要點」，台中市治安會報由市長擔任召集人，並由召集人主持會議。他詢問市長盧秀燕，上任至今共主持過幾次治安會報？

市長盧秀燕表示，市府分層負責，治安會報是副市長陳子敬負責的業務，所以絕大部分由陳副市長主持，至於自己主持過幾次，要請相關單位統計一下才清楚。

林德宇說，台中市府每2個月召開1次治安會報，盧秀燕是法定的主持人，但卻只主持了剛上任後的108年2月27日、108年5月6日等兩次會報，馬上就把接下來的四次會報交由陳副市長主持；今年初，盧秀燕才想起還有治安會報這件事，在2月25日主持了今年第一次治安會報，接下來4月、6月兩次治安會報又都交由陳副市長主持。

林德宇批評，盧秀燕根本不清楚市長本人主持治安會報，對警局同仁有多大的意義；盧秀燕完全沒有做好警察局靠山的角色。

市長盧秀燕強調，自己非常重視治安，今年上半年因重點放在防疫，的確較少出席治安會報。

林德宇質疑，難道治安就不重要嗎？法定應主持9次的治安會報，盧秀燕只出席3次，就是鐵錚錚的事實，盧秀燕根本就不重視治安，難怪台中市的治安表現沒有起色。他要求，盧秀燕未來一定要親自主持治安會報。

(中時 )