韓式連鎖餐飲集團豆府（2752）今年營運受新冠肺炎疫情衝擊有限，且5月營收已報復性反彈創高，成長動能持續看旺，激勵股價自3月中低檔持續震盪上攻，今（29）日開低後在買盤敲進下放量勁揚，盤中上漲4.28％至158.5元，創下上櫃新高價。

截至1點，豆府仍維持逾3.5％漲幅，位居觀光類股漲勢前段班。觀察法人動態，三大法人近日亦偏多操作，上周合計買超42張。

豆府2020年首季歸屬母公司稅後淨利創0.36億元新高，季增達18.42％、年增達44.08％，每股盈餘（EPS）1.7元。5月自結合併營收創1.6億元新高，月增達1.05倍、年增45.15％。累計1～5月合併營收6.2億元，年增16.53％，續創同期新高。

豆府今年營運受疫情衝擊較小，主因展店效益抵銷疫情大半衝擊，對營運影響僅3、4月較明顯。隨著消費者外出用餐意願回升，來店人潮自5月起明顯回溫，母親節聚餐效益帶動各門市營收恢復疫情前水準，配合新展店及外送加持，帶動5月營收強彈創高。

展望後市，隨著國內疫情趨緩，豆府預期營收成長動能可望持續回溫，疫情期間持續展店的計畫進度亦逐步恢復。而因應疫情推出的餐點外帶、韓式便當、外送平台合作仍將持續進行，並預計推出即食品及冷凍料理包，進軍量販及電商平台銷售，挹注營運成長動能。

豆府表示，今年將持續以多品牌策略深耕韓式料理市場，其他異國料理品牌亦將同步積極展店，並積極建立會員制度、切入逐步擴大的外送市場，尋求與知名品牌亦業合作機會。同時，集團規畫推出新品牌多角化經營，海外市場方面亦將加快腳步積極開拓。

其中，豆府籌備多時的中高端韓式燒肉新品牌「姜滿堂」已進駐新竹巨城購物中心試營運，預計7月1日正式開幕，以正宗韓國直火燒肉型態，切入每年百億商機的燒肉市場，平均客單價落於600～800元，看好以高CP值帶動另一波營收成長動能。

(時報資訊)