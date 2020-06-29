自7月開始有多項民生新制上路，包括振興三倍券、安心旅遊國旅補助計畫。以及各類保單調漲、實價登錄新制、食品新制、醫療口罩進口新規定、醫護人員出國禁令解除、新版菸品警示、客貨運業駕照持照年齡有條件放寬至68歲、公路監理業務開放各車種越區辦理等。以下是《中時電子報》的統整。

●振興三倍券

為了疫情過後振興台灣各地經濟，行政院自7月15日開始發放振興三倍券，讓民眾出1000、政府出2000，合力發揮3000元的消費效果。民眾可依自己的使用習慣，選擇紙本、行動支付、電子票證或信用卡，到全國店家使用。針對弱勢族群，直接匯1000元到中低收入戶者的帳戶，用來買三倍券。振興三倍券不能在電商消費，也不能拿來囤積民生物資。需在12月31日前使用完畢。

●安心旅遊國旅補助計畫

安心國旅補助方案時間自7月1日至10月31日，平假日均可使用，補助包括：自由行住宿每房折抵1000元，離島住宿加碼多折抵1次；團體行每人每日補助700元，離島加碼1200元；以及高中以下國民暑假觀光遊樂園入園免費、台灣觀光巴士優惠。

●保險新制及降準

保險新制與調降責任準備金利率將在7月1日上路，漲最多的是終身醫療險漲幅5%~10%，尤其是長照險、失能扶助險、實支實付險等，漲幅最多20～25％不等。

●實價新制7／1上路，申報時逾期、資訊不實罰則更明確

新制實價登錄將在7月1日上路，相較以往地政士、仲介業等角色吃重，修改後責任不僅回到「買賣雙方」身上，也讓申報時「逾期」及「資訊不實」罰則更加明確，換句話說，當交易申報的成交價格有誤時，便是直接向雙方開罰3~15萬元不等，如果有隱匿頂樓加蓋、增建等價格以外資訊，也同樣罰6千~3萬元。

●7月食品新制 11項過敏源強制標示

食藥署7月起上路四大食品新制，除了擴增「應實施食品安全管制系統(HACCP)」的食品製造業別、要求「資本額少於3,000萬元的食品工廠」設置衛生管理人員，俗稱笑氣的「一氧化二氮」加嚴管理，而且食品常見的6項過敏原擴增至11項，包含甲殼類、芒果、花生、牛奶或羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質之穀物、大豆、魚類及其製品，以及使用亞硫酸鹽。7月起未標示者可開罰廠商最高300萬元。

●醫療口罩進口新規定

7月1日起，進口醫療口罩應檢附衛福部核發的醫療器材許可證影本或同意文件。

●醫護人員出國禁令解除

7月1日起，醫事人員及社工人員若出國仍應經由所屬醫院同意，並依各該醫院人事規定辦理。

●新版菸品警示

菸盒警示圖片已5年以上未更新，擔心警示效果打折，國健署祭出新版更嚇人警示圖，7月1日起全面換新，違者最重罰新台幣500萬元。

●客貨運業駕照持照年齡有條件放寬至68歲

7月1日起放寬大型車職業駕駛人駕駛執照持照年齡上限，由65歲延長至68歲。但有條件限制，包括限制僅能日間行駛，65歲至68歲駕駛只能在上午6時至晚間6時開車；工時上面，每天限開8小時，連續駕駛不得逾3小時。

●公路監理業務開放各車種越區辦理

7月1日起除了原有的自用小型車外，營業車（如：計程車、市區公車）及自用大型車輛等所有車種，都可以越區辦理請領牌照、檢驗及異動登記等。

(中時電子報)