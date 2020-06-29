國民黨立委洪孟楷控遭勒脖、壓牆。（圖／摘自洪孟楷臉書）

國民黨立院黨團為抗議蔡英文總統提出監委名單，並提名陳菊任監察院長，昨（28）日下午4點突襲占領議場，今日中午11點許遭綠委破門而入，從主席台上將藍委一個一個拉下，而國民黨團占領議場約20小時宣告終結。立委洪孟楷出面控訴，遭勒脖無法呼吸，危險之際想起出生沒多久的女兒及高齡父母，讓他忍不住紅了眼眶。

今日上午黨團協商破局，國民黨持續占領議場，總召林為洲表示，抗爭時間不排除達3天3夜。中午11時許，國民黨占議場來到第19小時，後門遭攻破，藍綠爆發激烈衝突，綠委以人數優勢將藍委一個一個拉離主席台，藍委拚命抵抗仍遭「全數清空」，場面相當火爆。

洪孟楷指控，遭民進黨伸手把他脖子勒住往後拉，讓他無法呼吸，更拿出現場照片為證，瞬間想起才1歲6個月的女兒及高齡父母，忍不住哭了。

洪孟楷也在臉書直問蔡總統，民進黨立委吳秉叡「勒脖」「鎖喉」，形同「殺人」的行為，可以被容許嗎？民進黨立委張宏陸背後「壓人」「扯衣」，如此「見不得光」的行為，可以被接受嗎？

洪孟楷痛批，這樣的暴力行為公然在國會殿堂上演不是第一次，「蔡總統這就是貴黨的立委，請問該怎麼處理？」

(中時電子報)