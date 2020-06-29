中部打擊犯罪中心偵查第六大隊第六隊隊長王嘉華29日宣布，偵破一起有如神鬼交鋒翻版詐騙案。（盧金足攝）

涉案的高姓男子詐倒一票人，被警方移送法辦。（翻攝影片／盧金足攝）

檢警查獲贓證物包括，模擬槍、裝飾彈、偽造總統派令、法務部令、台灣最高檢察署、國安局特勤中心。（盧金足攝）

涉案的高姓男子印製法務部官員證書，連總統派令都偽造，還身穿警察制服自拍緝毒影片。（翻攝影片／盧金足台中傳真）

中部打擊犯罪中心29日宣布偵破一起有如神鬼交鋒翻版詐騙案，涉案的高姓男子印製法務部官員證書，連總統派令都偽造，還身穿警察制服自拍緝毒影片，騙倒一票人，被害人察覺有異檢舉，檢警深入調查，離譜的是高嫌還回母校演講《

勇者無懼》，全案經警詢後依偽造文書等罪移送法辦。

攏係假！冒充法務部員、還回母校演講《勇者無懼》。

卅三歲的男子高綱鴻，曾任台北看守所戒護科夜勤約聘管理員，日前才因私吞收容人金項鍊遭判刑，刑事局中部打擊犯罪中心今天舉行破案記者會，高嫌偽造的證書與法務部與員警的制服擺滿整張桌子。

其中還有他偷取被害人的黃金，以自己為警務人員，協助報案的報案單，日期為「四月一日」，連員警都稱特別寫四月一日愚人節，惡劣愚弄被害人。

中打偵查第六大隊第六隊隊長王嘉華表示，6月上旬接獲情資，指稱高綱鴻涉嫌持有槍械，冒充公務人員招搖撞騙，且已有被害人信以為真，遭詐取財物廿多萬元。

刑事局報請澎湖地檢署檢察官指揮偵辦，並與澎湖縣政府警察局刑事警察大隊、台中市政府警察局第五分局共組專案小組偵辦。

經循線追查，檢警前往新北市板橋區及澎湖縣馬公市等4處民宅內執行搜索，當場查扣前揭證物，並拘提高嫌到案。

高嫌冒充的法務部官員一拖拉庫，警方盤點他對外假冒包括法務部調查局花東地區督導處副處長、最高檢察署毒品查緝大隊副大隊長、法務部高雄毒品查緝所所長、花蓮縣警察局新城分局副分局長及駐澳門警察聯絡官等頭銜。

此外，為取信被害人偽造總統派令、法務部令、台灣最高檢察署、國安局特勤中心、警政署、新北地方法院、新北市政府警察局及法務部法醫研究所等公文書，陸續向多名被害人借款逾20萬元，又趁機竊取被害人家中黃金飾品變賣，被害人欲向警方報案時，高嫌偽造受理報案之文書，矇騙被害人完成報案程序。

檢警查獲贓證物包括，模擬槍、裝飾彈、偽造總統派令、法務部令、台灣最高檢察署、國安局特勤中心、警政署、新北地方法院、新北市政府警察局及法務部法醫研究所等公文書、偽造職名章、偽造收發章、偽造服務證、學校感謝函、紀念品、手銬、密錄器、假冒檢警調制服、配件及器械。

王嘉華指出，高嫌今年4月間，向他的高中母校自稱是「法務部最高檢察署毒品查緝大隊副大隊長」，校方誤信其為榮譽校友，並發函邀請高嫌返校演講，涉嫌詐取演講費、紀念品及感謝狀等情事。

高嫌以「有成就的校友」返校演講，題目為「勇者無懼」向學弟學妹大談自己很努力讀書，從逆境中翻轉人生，還自稱「自己一天只睡4個小時就夠了」，由於他是游泳隊，還特別以自己是運動員的過 程，鼓勵大家不要放棄，年輕學長現身開講，全校師生都被唬的一愣一愣，對照現在落網處境，更顯諷刺。

全案經警詢後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、刑法第158條僭行公務員職權罪、第159條冒充公務員罪、第218條偽造印文罪、刑法第339之4條加重詐欺罪及第320條竊盜罪將犯嫌解送至台灣澎湖地方檢察署偵辦，經檢察官訊後聲請羈押獲准。

(中時 )