雲林縣府推出天倫卡，在古坑鄉水碓村及水碓國小率先建構社區智慧安全網，水碓國小校長喬祺（左一）和學生及社區阿公阿嬤演話劇，呈現雲林天倫卡的功能。（許素惠攝）

經濟部城市智慧辦公室計畫主持人李文欽強調，智慧科技要實用及好用才有意義。（許素惠攝）

雲林縣府推出天倫卡，在古坑鄉水碓村及水碓國小率先建構社區智慧安全網，結合學童學生證、悠遊卡及智慧手環等，不怕學童及失智爺奶走失，阿公阿嬤及學童都說讚。（許素惠攝）

雲林上午領先全台推出「雲林天倫D＋卡」，將學童學生證結合悠遊卡、智慧手環等功能，藉由定位讓家人以Line獲知使用者位置，而且串聯祖孫，以積點換獎品方式激勵孩子鼓勵阿公阿嬤多到戶外活動，遇緊急時甚至還有求救鈕，讓老幼生活都友善安心的社區。

古坑鄉水碓村及水碓國小成為率先使用天倫卡的示範村及學校，校長喬祺帶著學童和社區阿公阿嬤以話劇呈現該智慧技的便利，只要跨出系統感測的電子圍籬範圍，家人等相關照服人員便會收到Line訊息通知。

經濟部智慧城鄉辦公室計畫主持人李文欽表示，發展智慧城鄉最重要的是，推出的科技產品要實用且好用，否則很難普及。

雲林縣長張麗善感謝經濟部大力支持該計畫，並給予補助，有了天倫卡，在外打拚的遊子不必擔心長輩行蹤，也不怕孩子課餘亂跑。

縣計畫處長李明岳表示，該計畫於重要路口、村里長辦公室、學校與寺廟等布建智慧化感測接收器，並提供長者及學童配戴智慧裝置，藉由定位讓家人以Line獲知使用者位置，此外，長輩若接到孫兒被綁架等詐騙電話，也能即時透過Line釐清並掌握孫兒行蹤。

負責建置社區智慧安全網的智慧時尚公司總經理張育銓說，雲林天倫卡低耗電，可持續使用1年免充電，只有25公克重，其中還特地做成村民信仰中心玉龍宮平安符的模樣，象徵帶著保平安。

(中時 )