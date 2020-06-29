TPU(熱可塑性聚氨酯彈性體)廠八貫(1342)正式遞件申請股票上市交易；若一切流程順利， 可望於年底前掛牌。八貫資本額6.2億元，今年第一季反映產品組合優化，毛利率攀升到26％，EPS0.97元。

八貫表示，今年因新冠疫情帶動醫療產品訂單，其中醫療級氣墊床最為明顯，歐美客戶拉貨力道強勁，5月起成品組件產能已滿載。另斥資近4億元在宜蘭龍德工業區動工興建占地3千坪新廠區，並導入智慧化高周波產線，新廠房亦通過經濟部根留臺灣專案審核，預計2021下半年可正式量產，注入新的成長動能。

TPU具備100％環保的特性，逐漸替代PVC塑料。近年受惠TPU價格下滑，已成為發展最快的新型材料，應用範圍自工業拓展至醫藥、航太、環保等領域。

八貫憑藉塗佈貼合的核心技術，主攻與生命安全相關的醫療、戶外及救生等高階利基型市場；2017、2018年EPS3.49及3.79元；2019年營收14.43億元、稅後淨利1.81億元，齊創成立以來新高紀錄，EPS3.08元。

八貫指出，新冠疫情帶動醫療產品需求大幅成長，其中醫療等級氣墊床最為明顯；前5月營收5.93億元，年增8.87％。目前歐美客戶拉貨力道強勁，醫療產品營收可望大幅提升；今年在醫療訂單增溫與復工的商機加持下，營運抱持審慎正向看法。

八貫生產基地位於台灣宜蘭縣，目前擁有皮布料、成品組件兩大廠區，機能性布料月產量為120萬碼，成品部分則有3萬床睡墊/床墊，以及20萬組管材之產能。目前歐美一線醫療用品大廠，如 Hill-Rom Holdings、Arjohuntleigh、 Getinge Group 及 Winncare France，皆為八貫長期客戶。

(工商 )