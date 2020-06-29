為杯葛陳菊等監察院人事提名，立法院國民黨團在總召林為洲帶領下從昨（28）日開始佔領立院主席台；民進黨團一干立委今早10點半直接到立法院2樓，對著國民黨立委們喊話「辛苦了」；國民黨團總召林為洲也不甘示弱回擊，「笑你們不敢廢考監」。聲音宏亮的民進黨彰化立委王美惠對著國民黨立委一連串喊話，「辛苦了」、「噴漆很可愛」、「要加油」，引來在場媒體好奇。王美惠後方則站著綠委吳思瑤、洪申翰、賴品妤、陳歐珀和趙天麟等人，不時也有綠委訕笑說「要坐好坐滿」。

對於民進黨看似挑釁的作為，林為洲不甘示弱回擊，「民進黨可以直接在臨時會成立修憲委員會，直接討論廢除考監兩院，國民黨一定不會擋。」他嗆說，「笑你民進黨不敢成立修憲委員會，不會撤回考監人選，不敢做，講話就小聲一點。」

藍綠兩方交戰大概約五分鐘左右隨即休兵，等民進黨立委們離去後，國民黨立委們則繼續開講，對著二樓的媒體區論述為何不能提名陳菊任監察院長；有趣的是，民進黨委員們離去，換民眾黨委員們到場「觀摩」，但不發一語。

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(中時電子報)