陽台玻璃先是「自爆」，之後就「墜樓」了。（照片來源：《mobile01》）

陽台玻璃墜落，只剩空蕩蕩欄杆，畫面驚悚。（照片來源：《mobile01》）

大樓陽台用大片玻璃代替欄杆，看起來高檔又美觀，不過這樣的設計，卻可能潛藏致命危機！一名住在竹北某社區大樓的住戶，在網路分享自己遇上陽台玻璃「自爆墜樓」的恐怖經歷，雖然幸運沒有人受傷，但中庭雨遮被打壞，建商回應「保固逾期」，這名倒楣住戶被管委會追討9.1萬修繕費。

這名竹北大樓住戶在《mobile01》分享自家陽台玻璃自爆故事，他表示居住3年多，某天晚上走出房門以為外頭下雨了，仔細一看，赫然發現陽台玻璃出現裂痕，第一時間於住戶群組發出通知，以避免意外發生。

隔天早上玻璃還在，但最後還是整片掉下樓，不幸中的萬幸，當時沒有人員傷亡。原PO表示，看著空盪盪的陽台，只剩下一根鐵杆，真的很可怕，這或許是老天給他的警示：「此地不宜久留」。

受害者不只原PO，另一個住戶的陽台玻璃也出現裂痕，在3天後也掉下去了。過了快8個月，也有住戶在住戶群組通知說他的陽台也自爆了。

事發後原PO聯絡建商，得到的回覆是玻璃過保固期限（保固只有1年）；後來管委會跟建商溝通後，建商無償地協助住戶們更換玻璃。

但玻璃修復過了兩個星期後，因建商不願負起連帶責任修繕中庭雨遮，所以原PO收到管委會發函通知，要求負責賠償修繕雨遮，費用是9萬1000元，讓他嚇到。後來經過竹北市公所調解會，但雙方沒有達成共識，管委會準備對原PO提告。而建商仍以過保固為由，認為這是住戶跟管委會之間的糾紛，與他們無關。

原PO質疑，如果玻璃沒有問題，為何會一再發生住戶陽台玻璃掉落事件，建商就可以推卸不用負起責任嗎？

原PO說，後來才發現在Mobile01也有不少前輩和他一樣，遇到同樣的建商，只怪買房前沒有作好功課，認真地google建商的評價以及相關的新聞，「買到這個建商的房子，受盡煎熬，人在油鍋裡煎，煎完再丟進水裡熬煮，心力交猝」。

其他網友紛紛回應：「前陽台用強化玻璃好看是好看，但是問題真的很多，霧化碎裂時有所聞，真的該選純欄杆的」、「可以試試主張下半段玻璃是屬於外牆裝飾材，外牆維護管理責在管委會」、「這種陽台玻璃若小塊一點架設在陽台圍牆上方還過的去，這樣一大片裝設在牆外真的是奇葩設計！將來一定問題不斷，如果要繼續住真的要考慮全部拆掉。」

(中時電子報)